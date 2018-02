Jurist: Dobbeltstraf i ghettoer er udansk

Det er at gamble med retssikkerheden, når regeringen foreslår dobbelt så hårde straffe for visse typer af kriminalitet begået i ghettoområder.

- I en retsstat er det meget, meget vigtigt, at alle er lige for loven. Men jeg har meget svært ved at se, at det vil være tilfældet med det her udspil, siger hun og tilføjer:

- Det her er ikke en retsstat værdigt.

Hvilke typer af kriminalitet, der skal straffes dobbelt så hårdt, er tilsyneladende endnu ikke lagt fast. Men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) peger dog overfor Berlingske Tidende på, at det kan være hærværk, tyveri og trusler.

Men ifølge Birgitte Arent Eiriksson er forslaget "udansk", hvor man risikerer at stigmatisere en befolkningsgruppe.

- Kriminaliteten er meget lokal, og når man begynder at lave dobbeltstraf i området, hvor der er sociale problemer, bliver de simpelthen bare straffet dobbelt så hårdt.

- Hvorfor skal en borger i de her områder straffes dobbelt så hårdt som en borger i Gentofte. Hvis straffene skal skærpes, skal det da gælde hele landet, siger hun.

Søren Pape Poulsen har flere gange understreget, at der er ingen, der skal føle sig usikker i Danmark.

Men Birgitte Arent Eiriksson mener, at man bør bruge værktøjerne anderledes for en præventiv effekt.

- Man skal tænke på politiindsatsen. Der skal være mere patruljering og flere lokalstationer.

Birgitte Arent Eiriksson fortæller, at hun ikke er bekendt med andre lande, der skulle have forsøgt sig med en lignende lovgivning.

Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, siger til Berlingske, at partiet mener, at idéen om strafzoner lyder "fornuftig".

Ghettoudspillet, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) varslede i sin nytårstale, offentliggøres i løbet af få dage.