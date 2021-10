Juridisk minktvivl opstod i Heunickes baghave

Sidste efterår var der egentlig ikke nogen tvivl i det daværende Miljø- og Fødevareministerium om, at lov om hold af dyr ikke kunne bruges som lovgrundlag til at beordre alle mink i Danmark aflivet.

Og inden Justitsministeriet dagen efter var nået til samme konklusion som Miljø- og Fødevareministeriet, havde regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen annonceret, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Men hvordan kom Justitsministeriet i tvivl? Torsdag under de første afhøringer i Minkkommissionen blev der kastet nyt lys på spørgsmålet.

Her afgav de to embedsmænd i det daværende Miljø- og Fødevareministerium Paolo Drostby og Tejs Binderup deres forklaring.

Ifølge Drostby var det Sundhedsministeriet, der "udfordrede" vurderingen fra Miljø- og Fødevareministeriet. Binderups forklaring blev afbrudt, inden den nåede til de kritiske novemberdage.

Da ingen fra Sundhedsministeriet afgav forklaring, står det uvist hvorfor. Eller om de kan genkende den udlægning.

Det var dog aldrig vurderingen hos Miljø- og Fødevareministeriet, fortalte Tejs Binderup, der var afdelingschef.

- Der har ikke internt hos os været tvivl om, at lov om hold af dyr ikke kan bruges til at slå alle dyr ned, sagde han.

Og det var holdningen i flere måneder fra, at det første gang i september blev behandlet som et muligt scenarie.

- Det har hele tiden været sådan, vores holdning var, sagde Tejs Binderup.

- Så har der været en kort periode fra 4. (november, red.) ved middagstid til 5. (november, red.) ved middagstid, hvor der er nogen, der siger: Vi tror, at vi kan bruge jeres hjemmel alligevel.

Paolo Drostby kunne bekræfte, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke mente, at den lov kunne bruges. Og han kunne også uddybe, hvor tvivlen om den vurdering stammede fra:

- Den opfattelse bliver udfordret i Sundhedsministeriet. Jeg tror, at det var Sundhedsministeriets retskontor. Det spørgsmål forelægger vi for Justitsministeriet, sagde han.

Justitsministeriet kommer 5. november frem til, at der ikke er hjemmel i lov om hold af dyr. Præcis som Miljø- og Fødevareministeriet havde vurderet.

Sundhedsministeriets rolle her har dog ikke været beskrevet i redegørelsen fra regeringen.

Samme ministerium kom også i fokus, da den tidligere faglige direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbak afgav forklaring senere torsdag.

Her kom en sms-udveksling mellem ham selv og Sundhedsministeriets daværende departementschef, Per Okkels, frem.

Samtalen er dateret 4. november klokken 16.21.

Det er cirka 21 minutter efter, at regeringens virtuelle pressemøde, hvor aflivningen af alle mink blev annonceret, var begyndt.

- Du var meget modificerende her. Mere skarp på partiledermøde. Genfind risikovurderingen, skrev Per Okkels, mens pressemødet stadig var i gang.

- Kommer igen, svarer Kåre Mølbak i samme minut.

- Super, svarer Per Okkels.

- Du står faktisk bag anbefalingen om at aflive jævnfør i går, skriver Okkels videre.

- Det står jeg bag. Men vores rolle er primært at vurdere risiko, og det har vi gjort krystalklart, lød Mølbaks svar.

Under sin forklaring forklarede Mølbak, at han havde det bedst med armslængde mellem dem, der vurderede risikoen, og dem, der besluttede, hvad der skulle gøres ved den.

Han kaldte også udvekslingen for "bekymrende".

- For Per Okkels var ved at tage os til indtægt for noget, som var mere vidtgående end risikovurderingen, sagde Mølbak til kommissionen.

- Det handlede om, at vi skulle stå mere på mål for aflivningen. Han ville have os mere ind og tage ansvar for håndteringen.