Juniorredaktør skal give Anders And-bladet nyt liv

Er man fan af Anders And-universet, har man nu mulighed for at sætte sit præg på det. I en ny konkurrence åbner børneugebladet Anders And og Co. for historieforslag om de kendte karakterer.

- For os er det altid fedt at få indspark fra læserne. Og de har nu mulighed for at lave noget unikt, som ikke alle har chancen for, siger chefredaktør Svend Skytte.

For at deltage i konkurrencen skal man indsende sit bedste forslag til en historie, der kan skrive sig ind i universet.

- Jeg har kæmpe forventninger til at få besøg af vores juniorredaktør og få en masse inputs til, hvad vi skal gøre for at lave det fedeste blad, siger Svend Skytte.

Udover selve historien skal vinderen være med til at udvælge illustration til forsiden og de vitser, der skal være på bladets vits-side.

Derudover får den heldige vinder sammen med historien en lille præsentation af sig selv sammen med en såkaldt andeficering - et form for andeportræt tegnet i universets stil.

Vinderen vil - alt efter hvordan situationen med corona ser ud til den tid - komme ind fysisk på redaktionen. Her vil vedkommende sidde med til udarbejdelsen af tegneserie-historien.