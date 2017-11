Julemåneden skydes i gang med nattefrost og solstrejf

Der er potentiale for en række flotte dage med solskin, når december melder sin ankomst sidst på ugen.

- Det bliver en våd mandag for hele landet. I løbet af formiddagen kommer der regn ind over Jylland, og det passerer hen over landet.

- Og så kommer der en del byger bagefter på grund af et lavtryk, som kommer ind over landet, lyder det fra Bolette Brødsgaard.

Mandag bliver relativt mild med temperaturer omkring otte grader, men herefter falder temperaturerne.

- Det lavtryk, der kommer mandag, trækker også en masse kold luft med sig hele vejen fra Norskehavet, siger Bolette Brødsgaard og fortsætter:

- Så i løbet af tirsdagen bliver landet kølet ned, og vi kommer ned på frostgrader natten til onsdag. Lokalt kan vi også komme helt ned omkring syv graders frost nogle steder i Jylland.

Frostgraderne holder sig som udgangspunkt til nattetimerne, mens temperaturen i dagtimerne vil ligge lige over frysepunktet.

- Men man skal være forberedt på at benytte vinterdæk og også lige være opmærksom på at passe på planterne i haven, siger Bolette Brødsgaard.

I slutningen af ugen bliver det fortsat ganske koldt, men der er alligevel udsigt til en flot indledning på december, lyder forudsigelsen.

- Det kunne gå hen at blive nogle pæne dage sidst på ugen. Godt vejr til at være ude i, og der vil være god chance for noget sol både onsdag, torsdag og fredag, lyder det fra DMI's vagthavende meteorolog.