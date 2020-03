Judith vil skabe klimavenlige spisevaner

Direktøren for Madkulturen, der arbejder for bedre mad til alle, Judith Kyst, fylder tirsdag den 3. marts 50 år.

I 2011 blev hun den første direktør for Madkulturen, der er en selvejende vidensinstitution under Miljø- og Fødevareministeriet.

Madkulturen har etableret en bredt sammensat tænketank, Madtanken, der fokuserer på den gode hverdagsmad og inspirerer til ny handling.

Lige nu forsøger Judith Kyst blandt andet at finde ud af, hvordan man skaber en madkultur, der er bedre for klimaet.

- Jeg synes, vi har vist, at mad og måltider kan være en effektiv løftestang til tunge sociale, sundheds- og klimadagsordener, siger hun.

Hendes baggrund er næsten så langt fra karrieren, som man kan komme.

Forældrene var arbejdsmænd, madkulturen bestod af frikadeller og flæskesvær, og troen leverede Jehovas Vidner.

- Mine forældre stod stærkt på, at man skal gøre en forskel. De gjorde det på deres måde, og mange weekender gik med at stemme dørklokker, siger Judith Kyst, der dog ikke følte samme kald.

Judith Kyst havde aldrig før rejst. Muligheden bød sig, da hun så et opslag om et collegeophold i Storbritannien. United Wold College (UWC) havde til formål at skabe social forandring igennem integration.

I dag sidder hun både i UWC's danske nationalkomité og udvælgelseskomité.

Efter endt uddannelse i England var der ikke arbejde at få i Danmark. Med masser af fritid begyndte Judith Kyst som frivillig i Max Havelaar, i dag kendt som Fairtrade.

Det skulle vise sig at være en god investering af hendes tid. Med tiden blev hun fast ansat, og i årene 2005 til 2011 var hun direktør for mærket. I dag er hun formand for Fairtrades bestyrelse.