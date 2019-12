Joy Mogensen vender tilbage efter tab af sit barn

Joy Mogensen (S) vender tilbage som kultur- og kirkeminister fra 1. januar efter orlov.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Hun har været på orlov, efter at hun i oktober fødte en datter, som var død ved fødslen.

- Til min datters bisættelse sagde en klog kone, at sorg ikke er noget, man skal overstå, ikke er noget, man skal ud på den anden side af. Det vil altid være der.

- Men den bliver ikke ved at fylde det hele. Når sorgen ikke fylder for meget, kommer jeg på arbejde igen, skrev Joy Mogensen på Facebook i begyndelsen af november.

Mens Joy Mogensen har været på orlov, har udviklingsminister Rasmus Prehn (S) været fungerende kulturminister, mens transportminister Benny Engelbrecht (S) har været fungerende kirkeminister.

Fredag skriver Joy Mogensen igen på Facebook. Denne gang om sin retur til dansk politik.

- Det er svært at finde ud af, hvornår det rigtige tidspunkt for at komme tilbage på arbejde er, og det er meget individuelt, hvornår man er klar. Men for mig er det rigtigt at komme tilbage nu.

- Det er lige så stille begyndt at krible i mig for at komme i gang igen. Og de sidste uger er jeg begyndt at forberede mig på den vigtige opgave, det er at skabe et mere aktivt og deltagende Danmark.

- For det er jo det, især kulturlivet og kirken skal kunne; inspirere og motivere os til at være den bedste version af os selv, skriver hun.