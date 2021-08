Joy Mogensen løber tør for overskud og stopper som minister

Joy Mogensen (S) stopper som kulturminister. Hun har meddelt statsministeren, at hun gerne vil forlade posten, skriver Mogensen på Facebook.

Hun er løbet tør for overskud, skriver hun blandt andet. At blive minister, at miste sin datter og at have håndteret coronakrisen på to stofområder har sat sine spor, skriver Mogensen.

- Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud. Og da jeg altid har været i politik med den tommelfingerregel, at man kun skal være der så længe, man kan give alt, hvad man har i sig, så giver næste skridt sig selv, skriver hun.

- Det andet er, at jeg har været bedst i mit liv som politiker, når jeg kunne samle mine politiske kolleger og samfundets aktører omkring visioner og løsninger.

- Den måde at arbejde på, som virkede for mig som lokalpolitiker, har jeg ikke kunne tage med ind i landspolitik. Så jeg skal finde et arbejdsliv, hvor det, jeg er god til, skaber resultater for andre. Det er løsningerne mere end debatterne, der har optaget mig som politiker, skriver Mogensen om sit stop.

Mogensen er tidligere borgmester i Roskilde, og hun blev hentet ind på ministerholdet efter folketingsvalget i 2019.