Journalistforbund suspenderer direktør efter sag om krænkelser

Linda Garlov suspenderes midlertidigt, imens hendes rolle og viden undersøges i en sag, hvor to tidligere studentermedhjælpere har fortalt, at de har følt sig udsat for seksuelle krænkelser som ansatte i forbundet.

- Jeg ser frem til, at der laves en uvildig undersøgelse i forhold til hvilken viden, jeg har haft om chikane i DJ, skriver Linda Garlov i en mail til Journalisten.

- Det vil rense enhver tvivl om, at jeg skulle have haft viden om chikane, som jeg ikke har handlet i forhold til. Jeg er fuldstændig enig i suspensionen, fortsætter hun.

Samtidig med at studentermedhjælpere har fortalt om krænkelser, har andre tidligere medarbejdere også fremsat kritik af en usund kultur.

De mener blandt andet, at der blev set igennem fingre med, at en chef i huset havde et forhold til en studentermedhjælper.

Den pågældende chef blev suspenderet onsdag, skriver fagbladet.

Forbundet har desuden suspenderet en tredje ansat i DJ, som af en studentermedhjælper bliver anklaget for at have råbt upassende bemærkninger efter hende.

Dermed har DJ suspenderet tre ansatte i forbindelse med sagen.