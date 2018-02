Journalister fra 12 lande vil dække ubådssagen

Journalister fra 12 forskellige lande ønsker at overvære anklagemyndighedens sag mod Peter Madsen, oplyser Københavns Byret.

Den internationale interesse for straffesagen om den svenske journalist Kim Walls død er enorm.

Til sagen, der indledes i den kommende uge, er der afsat plads til cirka 95 journalister i alt.

I selve retssalen er der begrænset plads, og derfor har byretten indrettet et særligt tv- og lytterum, hvorfra hovedparten af de tilmeldte pressefolk kan overvære processen.

Flere end 75 journalister har meldt sig for at få en plads i dette rum. Dertil skal lægges de cirka 20 journalistpladser, som er reserveret i retssalen.

I byretten ønsker pressekontaktdommer Jens Stausbøll onsdag ikke at fortælle, hvilke lande de mange pressefolk kommer fra.

Den 47-årige Peter Madsen er anklaget for at have mishandlet og dræbt Kim Wall på ubåden "Nautilus" natten til 11. august sidste år.

Han medbragte ifølge anklagemyndigheden en sav, tilspidsede skruetrækkere, strips, stropper og andre remedier, inden han 10. august om aftenen sejlede ud i Øresund med sin gæst.

Peter Madsen nægter sig skyldig i drab. Derimod har han erkendt, at han parterede liget af kvinden og smed ligdelene i vandet. Hun døde som følge af en ulykke på ubåden, har han tidligere forklaret.

Derimod kræver anklagemyndigheden ham dømt for drab. Man ønsker fængsel på livstid med den begrundelse, at forbrydelsen var planlagt på forhånd, og at den var seksuelt motiveret.

Sagen er planlagt til at strække sig over 12 retsmøder. Over 30 vidner vil blive udspurgt.