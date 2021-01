Journalist og medieboss Jørgen Flindt er død - 80 år

Jørgen Flindt Pedersen har en lang karriere bag sig, men allerede som nyuddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet 1964 lykkedes det ham at lande et job som udenrigsredaktør ved det hedengangne dagblad Demokraten.

Efter en periode som freelancer i London blev han i 1967 ansat i Danmarks Radio, hvor han var de følgende mange år.

Her blev han kendt som den ene i den dynamiske og hårdtslående DR-duo med tilnavnet "Gulddrengene", der grillede politikere, erhvervsfolk og andre magthavere i 1970'erne og 1980'erne, hvor Danmark endnu kun havde én fjernsynskanal.

Hans journalistiske makker i projektet var Erik Stephensen, og deres kritiske, borende journalistik kastede hædersbevisninger som Cavlingprisen og Krygerprisen af sig.

Det var også Erik Stephensen, som han siden var sammen med om at relancere det socialdemokratiske partidagblad Aktuelt. De stod i spidsen som chefredaktører og fik en massiv pengeindsprøjtning til at genrejse avisen.

Nogle af Danmarks bedste penne blev hyret, og Det Fri Aktuelt blomstrede.

Men efter nogle år forduftede euforien, oplaget faldt stadig, og stjernerne begyndte at sive fra bladet. Til sidst var de mange LO-millioner brugt, og eventyret slut.

I 1993 tog Jørgen Flindt Pedersen videre til Kvægtorvet i fødebyen Odense, hvor han blev administrerende direktør for TV2. Fra 2000 drev han med base i Kerteminde produktionsselskabet Far Film.

Desuden har han skrevet adskillige bøger og produceret kortfilm, alene og sammen med andre.

Der blev sat en stopper for livsværket i 2011, da Jørgen Flindt Pedersen blev ramt af en blodprop i hjernen. Den ramte talen, men fik ikke den flittige journalist til at bukke under i mismod.

Hans kone gennem mere end et halvt århundrede, ergoterapeut og tidligere viceborgmester i Birkerød Kommune Birgitte Flindt Pedersen, fortalte til Ritzau ved hans 75-årsdag i 2015:

- Jørgen følger rigtig godt med, han hører radio, læser aviser og får læst bøger. Han dyrker motion, går til taleterapi og fysioterapi. Vi har fået et andet liv, men det er stadig godt.

Jørgen Flindt Pedersen var mere end mediemand, og han holdt af at tage til Romsø, en lille ø ud for Kerteminde. Det var et fristed for ham.

Han har selv tidligere fortalt til Kristeligt Dagblad, at han og familien har et fritidskollektiv på øen med gode venner.