Journalist og debattør David Rehling er død - blev 72 år

Den danske jurist, journalist og debattør David Rehling er onsdag død i en alder af 72 år.

Det skriver Information.

Dødsfaldet sker efter nogle måneder, hvor Rehling ifølge avisen har været syg.

Forud for dødsfaldet havde Rehling forberedt sig selv og dem omkring ham på, at han ikke ville blive gammel.

- Mænd i min familie bliver ikke over 60, sagde han ofte ifølge Information.

Rehling er født og opvokset i Dragør på Amager. Her boede han i stort set hele sit liv inden for én kvadratkilometer på fire forskellige adresser.

Af uddannelse studerede Rehling jura på universitetet. Det førte ham siden ind i Justitsministeriet, hvor han blev ansat som embedsmand.

Den brede offentlighed stiftede først rigtigt bekendtskab med Rehling, da han i 1984 blev ansat som direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Siden landede han i 1996 et job som journalist på Information, som havde været hans foretrukne avis, siden han var dreng.

Rehling arbejdede som både journalist og debattør hos Information, indtil han altså døde onsdag.

Hans sidste artikel var en nekrolog om tidligere statsminister Poul Schlüter (K).

David Rehling var en overgang lokalformand for Konservativ Ungdom, og en enkelt gang stillede han op til et folketingsvalg - dog for Radikale Venstre, som han på det tidspunkt var medlem af.

I Informations nekrolog om Rehling får han selv lov til at sige de sidste ord med blandt andet disse citater:

- Når man passerer de 60, er det ikke panikken, der skal gribe en, men beslutsomheden: Hvad er det, du vil med resten af dit liv?

- For nogle er det tid sammen med familien eller genoplivning af gamle venskaber.

- Selv synes jeg, at jeg lever livet mest intenst ved at cykle de dejligste steder på Jorden med den, jeg er gladest for at være sammen med: at gøre tilværelsen til en fælles pilgrimsrejse.

- Altid på vej, altid noget at se frem til - om det så bare er et godt måltid ved dagens slutning.