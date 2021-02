Jordnær Hollywood-frue har fokus på børnene

Da Denise Richards første gang skulle møde producerne af realityserien "The Real Housewives of Beverly Hills", mødte hun op i en T-shirt og cowboybukser.

Richards er født og opvokset uden for Chicago, men hun flyttede senere med familien til Californien.

Familien valgte ikke at flytte på grund af en drøm om berømmelse. Men faren ville hellere arbejde som telefoningeniør i et mildere klima end i masterne i det kolde Illinois.

Som ung blev Denise Richards castet som model og valgte at forfølge en karriere som skuespiller.

Når hun onsdag den 17. februar fylder 50 år, har hun efterhånden haft en lang karriere på det store lærred.

Hun dukkede for første gang op på biografskærme i 1993 og siden hen i hovedroller i blandt andet "Wild Things" og "Starship Troopers".

I 1999 spillede hun over for Pierce Brosnan som Bond-pigen Dr. Christmas Jones i "The World Is Not Enough".

Siden har hun blandt andet haft roller på tv, for eksempel i "Venner" og "Beverly Hills 90210". Hun spillede sammen med Charlie Sheen i tv-serien "Spin City".

De to blev gift i 2002 og fik to børn sammen, men da Denise Richards var gravid med parrets anden datter, ville hun skilles. Det var i 2005.

Bølgerne i forholdet til Charlie Sheen gik til tider højt. Men Richards havde sit fokus på at skærme børnene og ikke ødelægge deres forhold til deres far.

Da Sheen et år tog en prostitueret med som date til Thanksgiving, gav hun hende også en plads ved middagsbordet.

I dag har de to igen et godt forhold til hinanden. Denise Richards har også genfundet kærligheden og blev i 2018 gift med Aaron Phypers.

Senest blev Denise Richards en del af realityserien om rigmandsfruer "The Real Housewives of Beverly Hills". Her medvirkede hun i seriens niende og tiende sæson.

Hun ville gerne vise seerne en anden side af sit liv end tabloidforsiderne om skilsmissen fra Charlie Sheen og hendes status som sexsymbol i gennembrudsfilmene fra 90'erne.

Snart kommer hun også til at bruge mere tid væk fra spotlyset i Los Angeles. Sammen med sin mand har hun købt en ejendom i Montana, hvor de vil starte et reservat for dyr.