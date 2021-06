Jordiske rester af Maria From Jakobsen fundet

Fundene gør, at politiet nu mener at have håndfast bevis på, at Maria From Jakobsen er død.

Politiet bekræfter, at man har fundet jordiske rester fra psykolog Maria From Jakobsen. Hendes mand, præsten Thomas Gotthard er tiltalt for at have dræbt hende.

Fundene blev gjort om aftenen 3. juni og natten til den efterfølgende dag omkring Sundbylille nær Frederikssund. Siden har politiet afventet svar fra kriminaltekniske undersøgelser, og de er kommet nu.

- De jordiske rester er fundet i forbindelse med en påvisningstur, hvor den tiltalte i sagen udpegede det specifikke findested, og DNA-analyser har nu bekræftet vores formodning om, at de stammede fra den savnede kvinde, siger efterforskningsleder Jakob Rahbek i en pressemeddelelse.

Maria From Jakobsen blev meldt savnet sidst i oktober. Efterfølgende blev hun efterlyst. Det hed sig i første omgang, at hun havde forladt hjemmet i nedtrykt tilstand.

Men efter tre uger tog sagen en drejning. Nordsjællands Politi ransagede familiens hjem på Nialsvej i Frederikssund og et sommerhus i Nykøbing Sjælland.

Præst Thomas Gotthard, der har to børn med Maria From Jakobsen, blev anholdt, og har siden siddet varetægtsfængslet.

Men et centralt element i enhver drabssag har manglet: et lig.

Nu lyder meldingen fra politiet, at man efter fundene i Sundbylille ikke længere kan rejse tvivl om, hvorvidt Maria From Jakobsen er død.

- Ud fra fundet kan vi endegyldigt konkludere, at hun ikke længere er i live. Det er klart, at fundet har stor betydning for sagen, siger Jakob Rahbek.

Den sigtede præst og ægtemand nægtede sig i første omgang skyldig i sigtelserne om manddrab og bortskaffelse af liget. Men hvad der er blevet fremlagt under retsmøderne i sagen, har stået hen i det uvisse.

For ved Retten i Hillerød har en dommer ved flere lejligheder valgt at afskære offentligheden adgang til retsmøderne med henvisning til hensynet til politiets efterforskning.

I sidste uge erfarede først Ekstra Bladet og siden flere andre medier, herunder Ritzau, imidlertid at Thomas Gotthard har erkendt, at have dræbt sin hustru.

Angiveligt har det været på den baggrund, at han har ledt politiet til det område, hvor fundene af de jordiske rester er gjort.

Thomas Gotthard har siden 2014 og frem til sin anholdelse været tilknyttet Ansgarkirken i Hedehusene. Tidligere har han været præst i Sorgenfri og i Skibby.

I et interview med Dagbladet Roskilde forud for sin indsættelse i Ansgarkirken fortalte Thomas Gotthard, at han som ung havde et liv præget af "rockmusik, for meget kaffe og for lidt søvn".

Han fortalte desuden, at den tilværelse gjorde, at han en dag følte sig så langt ude, at han bad en bøn, som han følte blev besvaret. Det fik ham til at læse teologi, og siden blev han altså præst.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi rejste tidligere i år tiltale mod Thomas Gotthard. Sagen skal efter planen behandles ved Retten i Hillerød til oktober.

Det kan dog komme på tale at gennemføre sagen tidligere, hvis anklagemyndigheden vil forsøge at få ham dømt på baggrund af hans egen tilståelse. Endnu er det dog ikke officielt bekræftet, at han har tilstået drab.