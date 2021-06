Jordemoder skeptisk for prioritering af fødeområdet

Sådan lyder udmeldingen fra Lis Munk, der er formand for Jordemoderforeningen.

Hun peger på, at det især er fødselsforberedelsen, der har haltet efter.

- Der har været meget kritik af, at de fødende ikke føler sig godt nok forberedt til fødslen og det at blive familie, så man skal opgradere på forberedelsen under graviditeten, siger Lis Munk.

Helt konkret betyder det bedre tid til konsultation, fødselsforberedelse, bedre støtte efter fødslen til amning og til familiedannelse.

Der har igennem flere år været kritik i medierne fra fødende og jordemødre om nedprioritering af fødeområdet og pres på landets fødegange.

Selv om området nu har fået politisk prioritering, forventer Lis Munk dog, at forbedringerne kan være svære at få etableret.

For i økonomiaftalen er der beskrevet anbefalinger, men ikke krav. Derudover er der ikke sat rammer for eller et konkret beløb til fødeområdet.

Det kan gøre det svært at få udmøntet konkrete tiltag i praksis.

- Når hele puslespillet skal gå op i den enkelte region og på det enkelte sygehus, så kan det alligevel blive svært at efterleve, siger Lis Munk.

- Vi må se, om de kommer til at efterleve anbefalingerne en til en. Det må vi virkelig håbe på, at de gør. Men jeg synes, det er lidt blødt formuleret, siger Lis Munk.

Hun glæder sig dog over, at kritikken om de trange kår på fødegangene er blevet hørt, og at der ser ud til at blive sendt flere penge til fødegangene.

- Det er positivt, at de nævner det, siger Lis Munk om afsnittet om fødeområdet i økonomiaftalen.