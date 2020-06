Mange gange gav en fødeklinik fejlagtige oplysninger om et fosters såkaldte gestationsalder, da der skete omvisitering fra klinik til sygehus. På den og andre måder blev Region Sjælland svindlet for 295.500 kroner, har Retten i Næstved slået fast. Kvinden på billedet har intet med sagen at gøre. (Arkivfoto)

Jordemoder dømmes for at snyde det offentlige mange gange

En jordemoder og en fødeklinik er tirsdag blevet fundet skyldige i en stribe tilfælde af bedrageri over for Region Sjælland.

Retten i Næstved har idømt jordemoderen fængsel i otte måneder. Hun undgår dog et ophold i en celle. Straffen gøres nemlig betinget af, at hun udfører samfundstjeneste i 150 timer. Ud over bedrageri er hun også fundet skyldig i dokumentfalsk.

Samtidig er fødeklinikken, som er et anpartsselskab, blevet idømt en bødestraf på 200.000 kroner.

Den usædvanlige sag har været behandlet under flere retsmøder, og såvel klinikken som jordemoderen har nægtet sig skyldige.

I tiltalen mente anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at der var begået bedrageri i 26 tilfælde. Den påstand har domsmandsretten erklæret sig enig i på nær tre tilfælde.

Kriminaliteten blev begået, da klinikken skulle afregne for levering af graviditetsundersøgelser, fødselsforberedelse og ydelser for fødsels- og barselshjælp.

I en række tilfælde blev der afregnet til en fejlagtig og for høj takst. Desuden sendte klinikken otte gange to fakturaer for præcis den samme ydelse.

Klinikken indsendte også i seks tilfælde blanketter med falske underskrifter.

Der var ikke tilstrækkeligt med beviser for, at kvinden vidste besked om de fejlagtige fakturaer, skriver retten på sin hjemmeside. Men hun er ansvarlig for den manglende kontrol, og hun accepterede risikoen for, at regionen fik fejlagtige fakturaer.

Klinikkens gevinst ved lovovertrædelserne var i alt 295.500 kroner.

Bedrageriet fandt sted fra 2014 til 2016. Det er efterhånden længe siden. Og det er især den lange sagsbehandlingstid, som gør, at kvinden undgår en ubetinget frihedsstraf, oplyser retten om afgørelsen.