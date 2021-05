Jordans sidekick giver sportsgenerne videre

Nok var Michael Jordan stjernen, men havde det ikke været for det kulørte sidekick Dennis Rodman, kunne Jordans eftermæle som historiens bedste basketballspiller have været anderledes.

For mens Michael Jordan stod for at sætte point på tavlen i den ene ende, var Dennis Rodman en nøgle i forsvaret i den anden ende.

Her erobrede han bolde, blokerede skud eller brugte sin 201 centimeter lange krop til at være først over rebounds.

Tilsammen gjorde deres evner Chicago umulige at slå.

Rodman og Jordan spillede kun sammen i tre sæsoner, men alle sæsoner gav et mesterskab.

I fremtiden kan der være mere metal på vej til familien Rodman. I hvert fald er to af hans tre børn på vej mod en professionel karriere.

20-årige Dennis Rodman Junior - også kaldet DJ Rodman - har også satset på basketball og viser store fremskridt for collegeholdet Washington State. Han kan sagtens havne i NBA en dag.

Datteren Trinity Rodman er måske endnu mere talentfuld - men det er i en anden sportsgren. Hun er fodboldspiller, og i januar blev hun den yngste nogensinde til at blive draftet til USA's bedste fodboldrække i en alder af 18 år.

Det er Washington Spirit, som valgte den amerikanske U20-landsholdsspiller som nummer to i hele den amerikanske draft. Hun kalder sin far en vigtig brik i succesen på fodboldbanen.

- Min far var en fantastisk atlet, og jeg har det i generne fra ham. Men jeg er glad for, at jeg nu kan blive kendt som Trinity Rodman og ikke bare som Dennis Rodmans datter, sagde hun til ESPN i januar.

Gennem sin karriere har Dennis Rodman også ramt medierne af årsager uden forbindelse til basketball.

Han er kendt som en festabe og har blandt andet haft et forhold til Madonna og var kortvarigt gift med Playboy-modellen Carmen Electra - en af Rodmans tre ekskoner.