Johnson fortsat ude af vaccineprogram

Danmark vil fortsat kun have to vacciner i det officielle vaccinationsprogram.

Det meddeler Sundhedsstyrelsen efter at have foretaget en ny vurdering af de to vacciner.

Kort fortalt er konklusionen den samme, som da vaccinerne blev opgivet i henholdsvis april og maj:

Fordelene opvejer ikke risikoen for mulige alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader - også kaldet vitt.

- Balancen mellem mulig gavn og mulige skadevirkninger er stadig ikke favorabel, også selv når vi i vores analyser indlægger forudsætninger, der skal trække i vaccinens favør, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i en pressemeddelelse.

Konkret har Sundhedsstyrelsen set på fordele og ulemper ved at tilbyde Johnson-vaccinen til de 30-34-årige allerede i juli.

Den aldersgruppe står sidst i kalenderen og kan lige nu vente at være vaccineret i september.

Men på baggrund af opdaterede data fra USA og EU samt vurderinger fra det europæiske lægemiddelagentur, EMA, så kan styrelsen altså ikke anbefale vaccinen.

- I vores opdaterede vurdering indgår også, at de mRNA-vacciner, som vi anbefaler, også har vist sig at være en del mere effektive i forhold til at forebygge sygdom og smitte, også i forhold til nye varianter, siger Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen beslutning kommer på et tidspunkt, hvor den mere smitsomme Delta-variant breder sig. Det er den, der først blev opdaget i Indien.

Senest har Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst, at fire tilskuere er fundet smittet med varianten efter Danmarks EM-kamp i Parken mod Rusland mandag aften.

Desuden er ni tilskuere smittet med varianten efter kampen mod Belgien 17. juni.

Truslen fra varianten har fået Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC) til at anbefale, at der i EU-landene kun bør gå tre uger mellem første og andet stik.

ECDC vurderer, at Delta er 40 til 60 procent mere smitsom end Alpha-varianten, som først blev opdaget i Storbritannien.

Samtidig forudser agenturet, at varianten i løbet af de kommende måneder vil udgøre op mod 90 procent af de nye coronatilfælde i EU.

Kirsten Normann Andersen, SF's sundhedsordfører, mener, at Danmark bør følge anbefalingen om at fremrykke andet vaccinestik.

- Jeg synes, man skal tage det meget alvorligt, når ECDC kommer med den slags anbefalinger. Og jeg tror, de gør det, ud fra deres vurdering af hvor alvorlig situationen er lige nu rundt i Europa.

Ifølge Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, er det en afvejning. På den ene side er der fordele ved at få vaccineret flere med kort mellemrum, men der er også fordele ved at få vaccineret så mange som muligt med første stik.

- Der er stadigvæk meget at hente ved at få givet det første stik, selv om den beskyttende effekt er væsentlig nedsat i forhold til begge stik, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger i en pressemeddelelse, at det fortsat er sikkert at gå til fodbold.