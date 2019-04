Johanne Schmidt-Nielsen ny chef for Red Barnet Danmark

Efter mere end 10 år i politik for Enhedslisten bliver partiets tidligere politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen ny generalsekretær for Red Barnet. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Johanne Schmidt-Nielsen er en markant profil, som vi har valgt i et stærkt felt. Hun har været en markant stemme på Christiansborg, er en naturlig og karismatisk leder og en stærk kommunikator, skriver formand for Red Barnet Lars Svenning Andersen og fortsætter:

- Vi har store forventninger til samarbejdet med Johanne Schmidt-Nielsen, og jeg er sikker på, at hun er den helt rigtige til at styrke Red Barnets position og løfte vores nye og ambitiøse strategi for indsatsen for de mest udsatte børn i Danmark og ude i verden, siger Red Barnets formand.

Johanne Schmidt-Nielsen har samlet siddet 12 år i Folketinget for Enhedslisten, hvor hun i en periode også var partiets politiske ordfører, inden den post gik til Pernille Skipper.

- Der findes simpelthen ikke en vigtigere sag end Red Barnets. Nemlig at alle børn skal have det godt. Alt for mange børn lever liv, som slet ikke er for børn.

- Herhjemme stiger børnefattigdommen, børnene på Sjælsmark risikerer at blive mærket for livet, psykisk mistrivsel er uhyggeligt udbredt, og mobning er desværre hverdag for mange både i skolegården og på sociale medier, skriver Johanne Schmidt-Nielsen i pressemeddelelsen.

Hun skriver yderligere, at hun vil bruge sin første tid til at lære organisationen at kende og få "børnenes sag" til tops på den politiske dagsorden.

- Der er brug for alle gode kræfter, og selv om flere tusinde allerede er tilknyttet Red Barnet, skal vi have endnu flere med, skriver Johanne Schmidt-Nielseni meddelelsen.

Red Barnets tidligere generalsekretær Jonas Keiding Lindholm blev fyret, fordi han ifølge organisationen skabte "et for hårdt arbejdsmiljø", der fik flere til at forlade organisationen.