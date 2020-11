Jørn Jønke Nielsen er smidt ud af rockerklubben Hells Angells, som han har været med til at stifte i Danmark. Han ses her i 2002, da han forlader Retten i Aalborg. (Arkivfoto).

Jønke er smidt ud af HA efter knap 40 år i rockerklubben

Jørn Jønke Nielsen er blev smidt ud af rockerklubben Hells Angels, som han har været med til at grundlægge i Danmark og været medlem af i næsten 40 år.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- Jeg er netop blevet fortalt, at jeg er smidt ud. Jeg er naturligvis ikke enig i beslutningen, baggrunden for den og måden, den blev truffet på. Den står dog ikke til at ændre, skriver han blandt andet i opslaget uden at komme ind på, hvad der ligger til grund for beslutningen.

Ifølge Ekstra Bladet har han forladt klubben i det, der i miljøet kaldes "out", hvilket tidligere var kendt som "bad standing".

Når det sker, betyder det angiveligt, at medlemmet har et udestående med klubben, og at han foruden en kontaktperson ikke må have kontakt med andre medlemmer af Hells Angels.

60-årige Jørn Jønke Nielsen, der i årevis har været uofficiel talsmand for rockerklubben, er tidligere dømt for vold og drab.

Eksempelvis er han dømt for i 1984 at have ligget på lur i en varebil og ventet på sit offer, Henning Norbert Knudsen - kaldet "Makrellen" - der var præsident i den rivaliserende rockergruppe Bullshit.

Han blev skudt og dræbt med en maskinpistol, hvilket blev kulminationen på en blodig rockerkrig, der frem til december 1986 kostede 12 personer livet.

Jørn Jønke Nielsen flygtede efter drabet i skjul i udlandet. I 1988 vendte han hjem til Danmark og tilstod. Han blev idømt 16 års fængsel for likvideringen.

Under sin flugt og i forbindelse med den efterfølgende afsoning skrev han tre selvbiografier og romaner. Her berettede han blandt andet om sin voldelige adfærd, om "brødrene" i rockerklubben samt om politiet, som han foragtede.

Samme år, som Jørn Jønke Nielsen vendte tilbage, brændte Bullshit sine klubveste, og klubben opløste sig selv.