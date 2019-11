Jødisk forening: Antisemitisk chikane er et kæmpe problem

Flere jødiske familier er udsat for chikane, men tør ikke stå frem af frygt for konsekvensen, mener forening.

Det er ikke usædvanligt, at jødiske familier i Danmark bliver udsat for antisemitisk chikane og hadforbrydelser ifølge Dansk-Israelsk Forening - der er en forening, som har til formål at udbrede kendskabet til Israel og jødisk kultur.

Men mange familier tør ikke stå frem, fortæller formand Henrik Chievitz.

- Jeg tror, at rigtig mange jøder vælger at leve et stille liv. Og derfor ser de igennem fingre med de hadforbrydelser, de bliver udsat for.

- Ingen tør stå frem og melde det til politiet, fordi de frygter, hvad der så vil ske, siger han.

Lørdag fortæller 15-årige Rebecca og hendes familie i Berlingske, hvordan de har været udsat for antisemitiske chikane og hadforbrydelser, fordi faren er jøde.

Det blev, ifølge familien, så slemt, at Rebecca blev nødt til at skifte skole flere gange. Familien fortæller, at de flere gang har villet gå til medierne, men har været afventende.

Lørdag stod de alligevel frem, fordi de ikke følte sig hørt.

- Vi følte os svigtet af to skoler og af politiet. Der var ingen hjælp at hente. At melde dem til politiet var det samme som at melde sin cykel stjålet. Vi er bare blevet statistik. Vi er chokerede, siger faren, Michael, til Berlingske, der af sikkerhedshensyn ikke skriver hans efternavn.

Henrik Chievitz har hørt beretninger fra familier, der har fået tegnet hagekors på deres ejendom. Men også mere voldsomme hændelser, hvor en pige har fået sat ild til sit hår.

Derfor mener Henrik Chievitz, at det er vigtigt, at folk står frem.

- Jeg synes, det er så flot, de står frem (familien i Berlingske red.). Hvis vi skal have stoppet det, er vi nødt til at få startet debatten om, at det ikke er okay.

- Det er vores oplevelse, at hvis vi taler om det og forholder os til det, så bliver det lettere at forhindre, siger han.

For nylig har Henrik Chievitz og hans hustru, Ella, også oplevet antisemitisk chikane, da de fik skrevet "Jude" på deres postkasse.

Det har fået parret til at installere videoovervågning og alarmsystemer i deres hus.