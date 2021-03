Jobskift fører til borgmesterrokade i Dragør fra slut maj

Et bredt flertal i Dragørs kommunalbestyrelse har aftalt at pege på Venstres medlem af bestyrelsen Helle Barth som borgmester, når Eik Dahl Bidstrup (V) stopper på posten ved udgangen af maj.

Det oplyser Venstre i Dragør i en pressemeddelelse tirsdag.

Eik Dahl Bidstrup bliver efter planen valgt som formand for den faglige organisation Krifa i slutningen af maj. Derfor skal han afløses. Han har været borgmester i kommunen siden januar 2014.

Den afgående borgmester giver rosende ord med på vejen til sin kommende afløser.

- Helle Barth har en solid baggrund og erfaring lokalpolitisk såvel i kommunalbestyrelsen som i andre sammenhænge, som giver et solidt afsæt for at varetage opgaven som borgmester, siger han i pressemeddelelsen.

Eik Dahl Bidstrup er eneste formandskandidat efter endt deadline til at stille op til posten hos Krifa. Men han skal alligevel formelt vælges 28. maj.

Helle Barth siger, at hun vil gå til opgaven med "stor respekt" for sin forgængers resultater.

- Jeg er meget glad for den tillid og opbakning, der er fra et bredt flertal i kommunalbestyrelsen til denne løsning og mig som afløser for Eik som borgmester for Dragør Kommune.

- Jeg vil arbejde for at styrke den inddragende proces med demokratisk dialog og borgerinddragelse, så vi fortsat i fællesskab udvikler og styrker Dragør Kommune til gavn for borgerne, siger hun i pressemeddelelsen.

Det er et flertal i kommunen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, DF og Tværpolitisk Liste, som har peget på Barth som kommende borgmester.

Som borgmester får Helle Barth få måneder til at overbevise borgerne om, at hun skal blive siddende på posten. Der er nemlig kommunalvalg til november.