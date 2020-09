Jobcentre kan fortsætte distancesamtaler året ud

I lyset af covid-19 har jobcentre det meste af året kunne gennemføre samtaler digitalt eller telefonisk. Det er sket for at undgå smitte.

- Coronavirusset er desværre fortsat i blandt os, og vi skal hele tiden sikre, at vi gør, hvad vi kan for at holde den nede - både nationalt og lokalt.

- Her er de digitale samtaler en god mulighed for at undgå fysisk kontakt, men stadig hjælpe de ledige.

- Det bliver nu muligt året ud, og jeg er tilfreds med, at jobcentrene fortsat har fleksibiliteten til at kunne vurdere, hvornår det er en fordel med en digital samtale frem for med et fysisk møde, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Distancemøderne omfatter også møder omkring jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

Resten af året vil der også fortsat være onlinekurser, som nogle ledige skal tage - eksempelvis for at opkvalificere sig.

- Vi er i gang med at samle erfaringerne fra nedlukningsperioden, så vi kan blive klogere på, hvad der har fungeret godt og mindre godt, skriver Peter Hummelgaard.

I de seneste uger er smitten med covid-19 blusset op igen i Danmark. Det fik regeringen til tirsdag at melde en række nye restriktioner ud i Københavns-området.

Restriktionerne er hovedsageligt rettet mod nattelivet, der nu skal lukke tidligere, og hvor der bliver pligt til at bære mundbind i mange situationer.

I sidste uge blev offentlige og private arbejdsgivere i København opfordret til at lade ansatte arbejde hjemme i så vid udstrækning som muligt.

Det fik Københavns Kommune til at sende administrative medarbejdere hjem. Dog ikke ansatte med borgerkontakt.

- Vi skal holde kommunen oppe at køre og holde alle funktioner i gang. Vi skal drive vores daginstitutioner, skoler, ældreomsorg, socialomsorg, vores borgerservice og vores jobcenter. Alt det skal kunne køre, sagde overborgmester Frank Jensen (S) her.