Jobcenter Aarhus sender medarbejderne hjem

- Det er rigtigt af os som bysamfund hurtigt at nedbringe smitten, siger rådmand for sociale forhold og beskæftigelse Kristian Würtz til NB-Beskæftigelse.

Ifølge forvaltningschef for social- og beskæftigelsesområdet Vibeke Jensen skal i alt 950 medarbejdere arbejde hjemme.

Jobcentrene har mulighed for at føre alle slags samtaler digitalt eller på telefon frem til 1. oktober. Det gælder også rådighedssamtaler, hvor der ifølge loven skal være personligt fremmøde.

Derfor bliver selve beskæftigelsesindsatsen heller ikke påvirket, mener Vibeke Jensen.

- Beskæftigelsesindsatsen fortsætter for fuld skrue. De ledige er ude i jobtræning, virksomhedspraktik og løntilskud med de forholdsregler, der er i virksomhederne på grund af corona, siger hun.

De seneste uger har Aarhus været genstand for en kraftig opblussen i covid-19-smitte. Omkring halvdelen af alle den seneste uges nye danske smittetilfælde var i Aarhus Kommune.

Kommunen er derfor blevet underlagt strengere krav fra sundhedsmyndighederne.

Blandt andet skal borgere bære mundbind, når de rejser med offentlig transport, ligesom virksomheder generelt bliver opfordret til at overveje, om deres medarbejdere kan arbejde hjemmefra.

Også Silkeborg Kommune har været hårdt ramt af covid-19 på det seneste, og her er 500 medarbejdere i kommunen blevet sendt hjem.

Ifølge Statens Serum Institut har Aarhus 103,9 smittede per 100.000 tirsdag, mens Silkeborg har 47,7 per 100.000.

En kommune skal have flere end 20 smittede per 100.000 for at betragtes som bekymrende af sundhedsmyndighederne.