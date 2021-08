Jobbet i USA gav hende rygrad

Siden 2015 har hun været magasindirektør for Story House Egmont, der huser titler som Euroman og ALT for damerne.

I 1996 tog hun til USA for at læse en master på American University i Washington D.C.

Tina Nikolaisen, som fylder 50 år 29. august, kom også i praktik hos en af landets største radio- og tv-stationer, CBS, hvor hun arbejdede på nyhedsmagasinet "60 Minutes".

Efter uddannelsen blev hun ansat på morgenshowet "CBS This Morning". Her havde hun blandt andet til opgave at finde medvirkende til udsendelserne. Og her mærkede hun den kæmpe konkurrence, der var om seerne - blandt andet ved dækningen af skoleskyderier, som dengang var en af de store historier.

- Jeg skulle skaffe forældre - helst nogle, der havde mistet et barn i et skoleskyderi, for de skulle ikke sidde i et af de andre shows, siger hun og tilføjer, at det var "voldsomt grænseoverskridende".

- Men det gav mig også noget rygrad, i forhold til da jeg kom hjem og startede på TV 2.

Det gjorde hun i 2001. Her har hun været vært på både "Nyhederne", "Go Morgen Danmark" og kanalens tidligere forbrugerprogram "Basta".

I 2011 gik hun selvstændig med sit eget produktionsselskab, og to år senere blev hun chefredaktør for ALT for damerne. Det har ligesom de andre kvindemagasiner ifølge Nikolaisen taget "en ret markant drejning" de seneste år.

- Det, vi i hvert fald er gået efter og har været frontløbere på, er, at vi skulle være meget mere aktivistiske og mindre perfekte.

Magasinet ønsker blandt andet at vise forskellige kvindekroppe og fjerner ikke længere noget som rynker og deller på billeder.

Tina Nikolaisen stoppede sidste år som chefredaktør hos ALT for damerne. Men hun har stadig det overordnede strategiske og kommercielle ansvar for ugebladet samt for Egmonts månedsmagasiner

Privat er Nikolaisen gift med den journalistuddannede Michael Ulveman, der har en fortid som særlig rådgiver for Anders Fogh Rasmussen (V) i hans tid som først statsminister og siden Nato-generalsekretær. Hun har to børn sammen med Ulveman og derudover to bonusbørn.

Fødselsdagen fejrer Tina Nikolaisen med familie og venner i sommerhuset i Provence.