Joachim B. Olsen blev ikke genvalgt for Liberal Alliance ved seneste folketingsvalg. Han har dog fortsat haft tilknytning til partiet, som han har arbejdet for som politisk rådgiver. (Arkivfoto).

Joachim B. Olsen melder sig ud af Liberal Alliance

Tidligere LA-profil Joachim B. Olsen forlader partiet for at blive politisk kommentator på Ekstra Bladet.

Tidligere folketingsmedlem Joachim B. Olsen melder sig ud af Liberal Alliance for at blive politisk kommentator på Ekstra Bladet. Det skriver Ekstra Bladet.

Joachim B. Olsen blev ikke genvalgt for Liberal Alliance ved seneste folketingsvalg. Han har dog fortsat haft tilknytning til partiet, som han har arbejdet for som politisk konsulent.

Men nu skal den tidligere LA-profil altså i stedet være politisk kommentator for Ekstra Bladet. Og med jobbet melder han sig ud af partiet.

- Ekstra Bladet er en institution i den danske medieverden. En avis som altid er i opposition til magthaverne. Det glæder jeg mig utrolig meget til at blive en del af, siger Joachim B. Olsen til Ekstra Bladet.

43-årige Joachim B. Olsen var en af mange LA-profiler, som røg ud af Folketinget ved folketingsvalget 5. juni 2019. Han havde siddet i Folketinget siden 2011 og frem til valget.

I november blev han ansat som politisk konsulent på fuld tid i partiets politisk-økonomiske sekretariat.

I forbindelse med ansættelsen som konsulent var Joachim B. Olsen ikke afvisende over for at forsøge at gøre comeback i Folketinget.

Men nu bliver det altså hos Ekstra Bladet, at han kommer til at gøre karriere.

- Jeg vil bestræbe mig på at levere analyser, som er skarpe og saglige. Hvorfor gør politikerne, som de gør? Er der en god forklaring? Eller er der tale om spin og udenomssnak?

- Og nej, de blå partier bliver ikke skånet, siger han til Ekstra Bladet.

Ole Birk Olesen, gruppeformand for Liberal Alliance, ønsker Joachim B. Olsen held og lykke med det nye job.

- Det beviser, at LA samler folk, som er eftertragtede mange steder! Tak for din store, store indsats, som var medvirkende til vores flotte resultat i 2015, skriver Ole Birk Olesen på Facebook.

Under sin tid i Folketinget var Joachim B. Olsen blandt andet central i fattigdomsdebatten.

Han har tidligere betegnet det som sin største politiske sejr, da han i 2011 på tv diskuterede med SF's forhenværende socialordfører Özlem Cekic om "Fattig-Carina" på kontanthjælp.

Joachim B. Olsen fik under debatten vist, at Carina hver måned fik 15.728 kroner i kontanthjælp, boligsikring og børnepenge. Og ifølge Joachim B. Olsen blev det efter debatten nemmere for regeringen at gennemføre en kontanthjælpsreform.

Debatten skabte begrebet "Carina-effekten" om kontanthjælp og lav løn.