Jihadister indblandet i formodet momssvindel for millioner

I alt 14 forretningsmænd har haft centrale roller i et netværk, der tilsammen har oparbejdet en gæld til den danske statskasse på over 800 millioner kroner i ubetalt moms og skat.

Dertil kommer en ukendt gæld i millionklassen til henholdsvis den svenske og tyske stat.

To af mændene er jihadister med forbindelse til henholdsvis al-Qaeda og Islamisk Stat.

De virksomheder, som de to jihadister personligt har spillet en aktiv rolle i, er gået konkurs med mindst 97 millioner kroner i moms- og skattegæld og en gæld på mere end 66 millioner kroner private kreditorer.

Det viser en gennemgang af kuratorredegørelser.

Derudover har en række syrienkrigere været indsat som stråmænd i firmaer, der er blevet anvendt til den formodede svindel.

Der er ingen konkrete beviser for pengeoverførsler til terrorgrupper.

Men eksperter frygter, at der kan være gået penge fra den formodede svindel til terrorfinansiering.

- Det er min vurdering, at de her penge ikke er forsvundet et eller andet sted hen til nogle få personer for at gøre dem rige. Det er mit indtryk, at de her penge er forsvundet i nogle retninger, fordi de skulle bruges til noget, siger Lars Krull, ekspert i hvidvask og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Ritzau.

- Og når jeg siger noget, så tænker jeg på alt lige fra krigsførelse til at fodre nogle soldater et eller andet sted, tilføjer han.

Professor Tom Kirchmaier forsker i økonomisk kriminalitet ved CBS og London School of Economics. Han undrer sig over, at myndighederne ikke har grebet ind.

- Hvis man skal stoppe jihadisterne, skal man stoppe deres finansiering. Det starter for eksempel med at stoppe svindlen, siger han til Finans.

Politiinspektør Thomas Anderskov Riis skriver, at bagmandspolitiet, SØIK, tager alle sager om momssvindel og mulig terrorfinansiering alvorligt

SØIK ønsker dog ikke at kommentere frygten for, at de forsvundne millioner er gået til terror.

SØIK ønsker heller ikke at svare på, hvorfor bagmandspolitiet i flere af sagerne først greb ind, efter at pengene var forsvundet.