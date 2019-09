Den ene af to jihadister, der har været omdrejningspunktet for storstilet momssvindel, er ifølge PET formentlig omkommet i kamp for Islamisk Stat i Syrien. Den anden sidder fængslet for terrorfinansiering i Spanien. Billedet er fra en propagandavideo, som Islamisk Stat udsendte i sin storhedstid i 2014. (Arkivfoto)

Jihadister har svindlet staten for formue

Et netværk af momssvindlere har i flere år lænset statskassen for millioner. Centralt står ifølge aviser to jihadister, der har sendt penge til Islamisk Stat.

I en omfattende sag om momssvindel har et netværk af 14 forretningsfolk over en årrække pådraget den danske stat et tab på mindst 800 millioner kroner.

