Jernmanden flyvesparkede sig til kultstatus

Chuck Norris har medvirket i omkring 30 film og et tilsvarende antal serier, siden han i starten af 1970'erne spillede over for Bruce Lee i sin første store rolle i en actionfilm.

Da Chuck Norris forlod det amerikanske flyvevåben efter blandt andet en udstationering i Sydkorea i 1962, var han ikke sen til at kaste sig over sin store passion - kampsport.

Han åbnede hurtigt sin første karateklub og blev i de efterfølgende år en af USA's mest vindende karateudøvere.

I slutningen af 60'erne spillede han for første gang med i en film, da han fik en lille rolle i Dean Martin-filmen "Matt Helm og de hårde drenge".

I 1972 fik han sin første store rolle, da han spillede over for kampsportsfænomenet Bruce Lee i filmen "Dragen slår til igen".

Derefter fulgte rollerne på stribe i en række B-film, men i 1980 fik også de store produktionsselskaber øjnene op for Chuck Norris' jernkæbe og dødbringende flyvespark.

Selv om anmelderne ikke altid var begejstrede, så gjorde roller i film som "Missing in Action - To døgn i Helvede" og "Delta Force" Chuck Norris til en af USA's store actionstjerner i 1980'erne.

I starten af 1990'erne fik han hovedrollen i serien "Walker, Texas Ranger", der løb over otte sæsoner, og som er blevet vist i mere end 100 lande.

I 2005 blev Norris ufrivilligt et komisk symbol på den utæmmede maskulinitet, da fænomenet "Chuck Norris Facts" indtog internettet med kuriøse fakta om jernmanden.

Her kunne man eksempelvis lære, at Chuck Norris kan få et løg til at græde, og at det i øvrigt er Chuck Norris, der får Holger fra de kendte børnebøger til at gemme sig.

Privat er Chuck Norris venner med den tidligere præsident George W. Bush, og han har været ivrig støtte bag flere republikanske præsidentkandidater.