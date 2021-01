Jeppe Kofod vil have Hongkong-aktivister løsladt

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mener, at de mere end 50 prodemokratiske aktivister i Hongkong, som onsdag er blevet anholdt for at overtræde byens omstridte nationale sikkerhedslov, skal løslades.

Det skriver han på Twitter.

- Massearrestation af folkevalgte og demokratiaktivister i Hongkong gør 1-land-2-systemer til en illusion. Klart brud på internationale forpligtelser.

- At bruge sine demokratiske rettigheder er ikke kriminelt. Opfordrer til anholdte løslades omgående og dialog.

- Vil drøfte sagen i EU, skriver Jeppe Kofod.

Lokale medier har ifølge nyhedsbureauet Reuters berettet om anholdelser af aktivisterne.

Anholdelserne er blevet fordømt af USA's kommende regering. Det fremgår af et tweet fra Antony Blinken, som er nomineret til posten som udenrigsminister af USA's kommende præsident, Joe Biden.

- De omfattende anholdelser af prodemokratiske demonstranter er et angreb på dem, som modigt kæmper for universelle rettigheder, skriver Blinken i et tweet.

Han tilføjer, at den kommende amerikanske regering vil støtte aktivisterne.

- Biden-Harris-administrationen vil stå sammen med Hongkongs befolkning og mod Beijings anslag mod demokrati.

Blandt de anholdte er fremtrædende personer som de tidligere medlemmer af Hongkongs parlament James To, Lam Cheuk Ting og Lester Shum. Det oplyser tv-kanalen RTHK.

Det Demokratiske Parti oplyser på Facebook, at politiet anholdt aktivisterne for sidste år at have deltaget i en uafhængigt organiseret afstemning om valg af kandidater til et valg til den lovgivende forsamling.

Regeringen i Hongkong samt styret i Beijing advarede på det tidspunkt om, at afstemningen kunne være i strid med den nye lov.

Onsdagens anholdelser er de mest omfattende, siden Kina beordrede den nye sikkerhedslov indført i den tidligere britiske koloni med virkning fra 30. juni 2020.