Jeppe Kofod: Vi vil begå fejl i evakueringen fra Kabul

Der bliver arbejdet på højtryk for at få hentet udsendte medarbejdere og lokalt ansatte på den danske ambassade i sikkerhed. Og arbejdet foregår i en sådan fart, at der formentlig vil blive begået fejl i evakueringen.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde i Udenrigsministeriet søndag middag.

Her siger han, at hovedstaden Kabul "de facto er ved at falde" i hænderne på oprørerne fra Taliban.

- Alt er usikkert. Det går hurtigt, meget hurtigt. De vurderinger og analyser, der gjaldt for kort tid siden, er i den grad blevet overhalet af virkeligheden, siger Jeppe Kofod.

- Vi har sat alt ind fra dansk side på at løse opgaven, og vi gør alt, hvad vi kan, for at skaffe den nødvendige luftkapacitet ud af Kabul, siger udenrigsministeren.

Grundet et enormt tidspres går evakueringen af nuværende og tidligere ansatte på ambassaden ifølge Jeppe Kofod så stærkt, at der uundgåeligt vil ske fejl:

- Der vil blive begået fejl. Vi vil kunne tage nogle med, som ikke når at blive sikkerhedstjekket så grundigt, som vi kunne ønske.

- Det er et vilkår og en virkelighed, det kan vi ikke lave om på, siger Jeppe Kofod og kalder det en "ekstrem nødsituation".

En politisk aftale sikrer, at nuværende og tidligere ansatte på ambassaden to år tilbage kan evakueres og få midlertidigt ophold i Danmark.

Det samme kan deres familier.

De vestlige styrkers exit fra Afghanistan er ikke en ordentlig måde at forlade landet på, lyder det fra Jeppe Kofod.

- Den måde, vi forlader Afghanistan på, er på ingen måde den, vi ønsker at forlade Afghanistan på, siger han.

- Det, vi ser nu, kalder på refleksion og selvransagelse hos den internationale koalition, der i knap to årtier har stået bag indsatsen i Afghanistan, lyder vurderingen fra udenrigsministeren.

- Jeg tror, at vi alle kan føle den smerte, det er at forlade Afghanistan på den her måde. Vi har lagt en kæmpe indsats i landet. Det påvirker os alle og mest af alt dem, der har betalt den højeste pris, siger Jeppe Kofod.