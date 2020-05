Jeppe Kofod: USA's WHO-udmelding er dybt bekymrende

Regeringen ser med stor alvor på, at USA's præsident, Donald Trump, fredag meddelte, at hans land vil trække støtten til Verdenssundhedsorganisationen WHO.

- Jeg må sige, at udmeldingerne fra USA, som er WHO's største donor, er dybt bekymrende.

- Her midt i en global pandemi har vi brug for et stærkt, aktivt og effektivt WHO. Det bidrager den nuværende debat desværre ikke til, udtaler Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar.

EU opfordrede lørdag Donald Trump til at genoverveje beslutningen om at trække sig ud af WHO.

- I lyset af den globale trussel er tiden nu til at forbedre samarbejdet og de fælles beslutninger. Handlinger, der svækker internationale resultater, skal undgås, sagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU's udenrigschef, Josep Borrell, i en erklæring.

Jeppe Kofod håber, at Donald Trump vil være lydhør, også set i lyset af coronakrisen.

- Et WHO uden USA vil have negative konsekvenser ikke bare for organisationen, men også for den globale indsats mod Covid-19 og andre alvorlige sygdomme som for eksempel polio.

- Det rammer ikke mindst udviklingslandene, som har hårdt brug for støtte fra WHO, udtaler Jeppe Kofod.

I april suspenderede Donald Trump pengestrømmen til WHO og beskyldte organisationen for at fremme Kinas "falske informationer" om coronaudbruddet.

Mandag i sidste uge skruede han yderligere op for retorikken. Det skete i et brev til WHO 's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Heri nævnte Trump en lang række forhold, som han fandt kritisable.

- Sker der ikke fundamentale forbedringer de næste 30 dage, vil jeg gøre den midlertidige suspendering af finansieringen af WHO permanent. Og jeg vil overveje vores medlemskab af organisationen, skrev Trump.