Jeppe Kofod: Måske bedst at hente børn fra syriske lejre uden mor

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i et samråd om de formentlig 19 børn med dansk tilknytning, der sidder fanget, fordi deres forældre meldte sig under fanerne til den militante bevægelse Islamisk Stat.

Det kan være til et barns bedste, hvis det bliver hentet uden sin mor til Danmark i stedet for at blive i en syrisk fangelejr.

- Det kan ikke udelukkes, at det i visse tilfælde kan være til barnets bedste at komme til Danmark alene for at få den optimale pleje og behandling fremfor at blive i en lejr i Syrien med sin mor, siger Kofod.

Udenrigsministeren understreger, at han ikke vil kommentere konkrete sager. Det har været fremme i medierne, at danske myndigheder tilbyder at hente en fireårig pige med posttraumatisk stressforstyrrelse til Danmark.

Hun skal dog efterlade sin etnisk danske mor og femårige adoptiv-storebror, som moren har taget til sig, fordi storebroren var forældreløs.

Det støtter et flertal i Folketinget.

Det er Udenrigsministeriet, der laver en samlet vurdering af sådan en sag med input fra relevante parter såsom Socialministeriet og andre ifølge ministeren.

- Det er selvfølgelig en forudsætning for en medicinsk evakuering, at moren er enig i, at det vil være det bedste for barnet, siger Jeppe Kofod.