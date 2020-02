Artiklen: Jeppe Kofod: Danmark skal være stormagt for grønne løsninger

Jeppe Kofod: Danmark skal være stormagt for grønne løsninger

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil have Danmark til at være et land, hvor grønne løsninger bliver udviklet.

Danmark skal tiltrække flere udenlandske investeringer, der er grønne og bæredygtige.

Det er et af hovedelementerne i en ny national strategi.

Strategien, som udenrigsminister Jeppe Kofod (S) præsenterer tirsdag eftermiddag på Bornholm, skal løbe fra i år og frem til 2023. Den skal også have fokus på at tiltrække teknologi- og videnstunge investeringer.

- Vi vil i højere grad arbejde for at tiltrække investeringer og løsninger, der bidrager til, at vi når vores klimamål, siger Jeppe Kofod til Udenrigsministeriets hjemmeside.

- Ved at tiltrække grønne investeringer til Danmark kan vi bidrage til, at fremtidens grønne løsninger udvikles og anvendes her og dernæst kan eksporteres globalt.

- Danmark skal være en grøn stormagt, som udbreder løsninger til hele verden. Klimakrisen kræver handling nu, siger han.

Det er Invest in Denmark, der hører under Udenrigsministeriet, der arbejder for at tiltrække investeringerne til Danmark.

Det sker blandt andet i samarbejde med kommuner, universiteter og private samarbejdspartnere.

Et af projekterne i ordningen er ACDC-projektet, der er kommet i stand som et samarbejde mellem den japanske bilfabrikant Nissan, vindmøllefabrikanten Vestas, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), udviklingshuset Circle Consult samt Bornholms Energi og Forsyning.

Dette projekt skal blandt andet udvikle ny teknologi til ladestandere, der skal styre opladningen af elbiler.

Samtidig skal projektet understøtte, at elbiler skal fortrænge CO2 i transportsektoren og sikre, at elbilerne kan understøtte, at der bliver brugt mere vedvarende energi.

- Det har potentialet til at øge produktivitet og innovation i dansk erhvervsliv, det kan understøtte og accelerere den grønne omstilling, og det fremmer vækst og udvikling i hele Danmark, siger Jeppe Kofod.