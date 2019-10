Jarlov vil redde finansministeren fra Enhedslisten

Ene mand troppede han op til forhandlingerne mandag, hvor han byder sit parti til som erstatning for Enhedslisten.

Konservatives Rasmus Jarlov regner ikke med, at partiet får stor indflydelse på den kommende finanslov.

- Det mest sandsynlige er vel, at regeringen laver finanslov med sit parlamentariske grundlag. Men vi tilbyder at hjælpe regeringen ud af Enhedslisten kløer.

- Det vil vi gerne, hvis regeringen har et ønske om effektivt at gøre noget ved klimaet eksempelvis, siger Rasmus Jarlov.

Konservative vil gerne have arveskatten og skat på fri telefon ud af finansloven. Rasmus Jarlov har dog ikke alternative finansieringsforslag med til bordet.

- Der er et kæmpe råderum. Så i vores øjne er der ikke behov for at øge skatterne eller finde en masse finansiering.

- Vi har pengene til den grønne omstilling og til at styrke uddannelserne uden at hæve skatterne, siger Rasmus Jarlov.

Omkring klokken 18 sagde finansminister Nicolai Wammen (S), at han glædede sig over, at Konservative går konstruktivt til forhandlingerne. Men kunne ikke nikke genkendende til Rasmus Jarlov udlægning af Enhedslisten.

- Vi har et rigtigt godt samarbejde med Enhedslisten. Og så er jeg da glad for, at Konservative har meldt sig som borgerlige stemmer, der vil samarbejde.

- Jeg skal ikke reddes ud af nogens kløer, men jeg er da glad for, at konservative og Rasmus Jarlov ikke bare sætter sig med korslagte arme. Fuld kredit for det, siger finansministeren.