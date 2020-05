Jalousi var motiv til voldsomt drab i Erritsø

Det er kommet frem under et retsmøde torsdag i Retten i Kolding, hvor Jan Lykkegaard tilstod forbrydelsen og blev idømt fængsel i 12 år, skriver Fredericia Dagblad.

Det var jalousi, som drev en 52-årig mand til sidste år at dræbe en anden mand i et parcelhus i Erritsø ved Fredericia.

Om natten mellem 4. og 5. september var han cyklet fra sit hjem i Middelfart til Erritsø, hvor han opsøgte og dræbte Kim Behrendt Jørgensen med en dykkerkniv.

Offeret blev 58 år. Han blev tildelt 34 knivstik i sit hjem på Ekkodalen.

Den ingeniøruddannede Jan Lykkegaard fortalte i retsmødet ifølge eb.dk, at han frygtede, at hustruens utroskab ville ødelægge familien.

Han sagde undskyld til de pårørende.

- Jeg er så frygtelig ked af det. Jeg ved godt, at de aldrig kommer til at kunne tilgive mig, men måske kan de finde lidt trøst ved at vide, at jeg heller aldrig vil kunne tilgive mig selv, sagde den 52-årige ifølge eb.dk.

Drabet skete ifølge anklagemyndigheden efter forudgående planlægning og blev udført med stor voldsomhed.

Derfor krævede anklageren ved torsdagens retsmøde en straf på fængsel i 13 år. Den normale sanktion i drabssager er 12 år.

Derimod mente forsvareren ifølge Fredericia Dagblad, at 10-11 år ville være mere passende, fordi gerningen ifølge ham blev begået i en oprørt sindstilstand.

Imidlertid besluttede dommeren at fastsætte en straf på 12 år.

Straks efter anholdelsen nægtede Jan Lykkegaard sig skyldig, men senere erklærede han sig villig til at tilstå.