Jalousi kan have drevet ung mand til vanvidskørsel

Det var formentlig uenigheder om en kvinde, der fik en 19-årig mand til sent tirsdag aften at forfølge og påkøre en anden bil på Mors. I den bil sad to mænd.

- På et tidspunkt kører han oppe bag dem med ret høj hastighed - over 100 kilometer i timen - og skubber til den forankørende bil.

- Han skubber så hårdt op i dem, at han får skubbet den forankørende bil af vejen, så den triller rundt ude på marken, siger vagtchefen.

Episoden fandt sted på Hovedvej 26 omkring klokken 22.30. De involverede slap fra det med knubs.

Efter påkørslen pågreb politiet den 19-årige mand, og han har onsdag været fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

Her var han sigtet for vanvidskørsel og for at bringe en andens liv og førlighed i fare. Her kom det også frem, at det angiveligt var jalousi, som skulle være den 19-åriges motiv til kørslen.

Det er uvist, hvordan den unge mand forholdt sig til sigtelserne mod ham.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i fire uger.

I sager om såkaldt vanvidskørsel kan der blandt andet være tale om, at føreren har været påvirket eller har kørt alt for hurtigt.

Folketinget vedtog i foråret en række lovændringer med overskriften "Vanvidskørsel skal stoppes".

I den forbindelse blev det fastslået, at for eksempel hastighedsoverskridelser med mere end 100 procent af det tilladte skal regnes som vanvidskørsel.

Også uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse - begge under særligt skærpende omstændigheder - og forsætlig fareforvoldelse i trafikken er ifølge lovpakken at regne for vanvidskørsel.

Lovstramningerne giver mulighed for skærpet straf og gør det også nemmere for staten at beslaglægge og konfiskere en bil, som er blevet brugt til vanvidskørsel.