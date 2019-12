Jakob Scharfs forsvarere langer ud efter tavst PET

450 citater leverede den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jakob Scharf til journalist Morten Skjoldager i bogen "Syv år for PET".

Men 28 passager i bogen er kriminelle, da Scharf har røbet fortrolige oplysninger fra efterretningstjenesten, hævder anklagemyndigheden.

PET kan imidlertid ikke begrunde præcist hvorfor, da efterretningstjenesten dermed - ifølge anklagemyndigheden - vil gøre det, som hele sagen handler om:

Røbe fortrolige oplysninger.

Det slår Jakob Scharfs to forsvarere ned på fredag i Østre Landsret.

For hvordan skal man kunne finde ud af, om det, som Jakob Scharf har fortalt i bogen, var klassificeret som fortroligt i PET's dokumenter, hvis tjenesten ikke vil udlevere noget, lyder det.

- Vi kan ikke få oplyst sagen - Vi har ikke noget håndfast og noget dokumentation, siger forsvarer David Neutzsky-Wulff.

- Hvis retten skal foretage en fuldstændig prøvelse, så må man få alle dokumenter, så man kan vurdere, om oplysningerne er fortrolige, siger Scharfs anden forsvarer, Lars Kjeldsen.

Advokaterne mener ikke, at Jakob Scharf har afsløret fortrolige oplysninger. Men hvis han har, så må det bevises, siger de. Tvivlen skal komme den tiltalte til gode.

- Man har opstillet en juridisk fiktion - vil jeg kalde det - så alt, PET gør, er fortroligt. Og så er det i virkeligheden Jakob Scharf, der skal bevise, at det ikke var fortroligt, siger Lars Kjeldsen.

- Hvilken værdi skal man tilegne deres udsagn, hvis vi ikke kan se grundlaget, og hvad de bygger det på, spørger han.

Bogen er desuden for vigtig til, at Scharf skulle have afholdt sig fra at udtale sig i den, forklarer forsvarer David Neutzsky-Wulff.

- Det var ikke en kioskbasker, han solgte. Det var en vigtig bog. Den havde samfundsmæssig relevans, siger David Neutzsky-Wulff.

Han fortæller, at mange ved sagens begyndelse har spurgt ham:

- Hvorfor holdt Jakob Scharf ikke bare sin mund?

Til det svarer han, at Jakob Scharf var chef for PET, da terror for alvor kom til Danmark, og den viden og erfaring skal kunne gives til offentligheden.

Og desuden var Jakob Scharf en chef for PET, der mente, at tjenesten havde brug for åbenhed, forklarer forsvareren. Dermed har han bare fulgt sin oprindelige linje fra sin tid som chef.

Jakob Scharf sad som chef for PET i perioden 2007-2013. I bogen nævner han en hel del fortrolige oplysninger og opgaver i PET, lyder det fra anklageren.

Scharf vil frifindes i Østre Landsret. Anklageren ønsker at straffen bliver endnu hårdere. Dommen ventes at falde i februar.