Jakob Ellemann-Jensens ti principper vil ifølge Venstre-formanden kunne være med til at skabe en fælles platform for blå blok. (Arkivfoto)

Jakob Ellemann-Jensen vil samle blå blok med ti principper

Venstres formand mener, at en fællesnævner for blå blok er, at den vil give borgerne større selvbestemmelse.

Jakob Ellemann-Jensen, formand i Venstre, præsenterer ti principper, som han håber, kan samle blå blok om en fælles retning og skabe en fælles platform frem mod næste folketingsvalg.

Det skriver Politiken.

Principperne handler blandt andet om, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde, en modernisering af velfærdssamfundet og en stram og konsekvent udlændingepolitik.

Ellemann-Jensen lancerer de ti principper forud for partiets sommergruppemøde i Kolding, der finder sted torsdag og fredag.

Formanden håber, at principperne kan skabe noget kant til den socialdemokratiske regering.

Han mener, at partierne i blå blok har det til fælles, at de vil udvide det borgernes selvbestemmelse til eksempelvis at vælge læge, skole og plejehjem.

- Det her er en af de mest markante forskelle på en blå og en rød regering. Det handler om, hvem vi mener er den bedste til at definere, hvordan dit liv skal leves. Det mener vi på den blå side af hegnet, og det er mit indtryk, at det mener vi alle sammen, at det er du den nærmeste til, siger han til Politiken.

Radikale Venstres politiske leder Sofie Carsten Nielsen siger til avisen, at hun ser flere positive ting i principperne, men efterlyser konkrete forslag på især klimaområdet.

Søren Pape Poulsen, formand i Konservative, siger, at han sagtens kan se sit parti i principperne.

- Det harmonerer flot med de pejlemærker, jeg selv tidligere har fremlagt for et borgerligt samarbejde. Vores forskellige partier vægter selvfølgelig de enkelte politikområder lidt forskelligt, men jeg er helt enig i retningen, siger han til Politiken.

Hos Liberal Alliance siger formand Alex Vanopslagh, at han kan se sig selv i samtlige punkter, men at han gerne vil have skruet op for liberalismen.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, roser også udspillet.

I rød blok er Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen ikke imponeret. Han mener, at Venstre ikke har leveret en sammenhængende økonomisk politik, og at Ellemann ikke er nået længere end til floskelstadiet.