Jagerfly fra Forsvaret bryder lydmuren over Sjælland

- F16-flyene fra Forsvaret fløj supersonisk, hvilket forårsagede høje brag over dele af Sønderjylland, Øerne og Sjælland, skriver Forsvaret.

Afvisningsberedskabet er på beredskab dag og nat og har som opgave at beskytte Danmark - herunder afvise fly fra andre lande i dansk luftrum.

Sydsjælland og Lolland Falsters Politi blev af forsvaret adviseret om, at jagerflyene ville passere hen over Sjælland.

- Vi fik at vide, de var på vej mod Bornholm og ville flyve hen over Sjælland - samt, at de ville flyve så hurtigt, at de ville bryde lydmuren. Det fortæller vagtchef Mikkel Kjærgaard.

Ifølge vagtchefen lavede flyende en høj larm, som kunne høres langt væk, men politiet havde torsdag aften ikke modtaget henvendelser fra borgere om de larmende fly.

Der har på det seneste være flere eksempler, hvor Forsvaret har sendt fly på vingerne på grund af, at fly fra andre lande har været i dansk luftrum.

Forsvaret vil ikke oplyse, hvorfor de to fly var på vingerne, men det kan for eksempel skyldes, at fly fra andre lande krænker dansk luftrum.

Det skete blandt andet 11. juni, hvor russiske fly var i dansk luftrum to gange på en time, hvilket fik regeringen til at kræve en forklaring fra de russiske myndigheder.

Sidste år var det på vingerne 42 gange, og 37 af gangene blev de sendt til Østersøen, skriver Forsvaret på sin hjemmeside.