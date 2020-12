Afgiften for ansøgning om våbentilladelser til skydevåben stiger fra 1. februar 2021 til 1085 kroner. Med stigningen kommer det til at koste godt 100 kroner om året at have tilladelse til en jagtriffel. (Arkivfoto)

Jægere afvæbnes med ny våbenafgift

Det bliver dyrere at få en våbentilladelse i 2021, men en ensartet afgift skal forbedre servicen for danske jægere og samtidig nedbringe antallet af våben.

Når kalenderbladet viser 1. februar, stiger prisen på våbentilladelser til skydevåben.

Afgiften stiger fra de nuværende 840 kroner for det første våben og 420 kroner for de følgende til 1085 kroner per våben.

Den nye sats er et resultat af, at de nuværende to afgifter forenkles til ét beløb, som i samme omgang hæves til 2020-niveau.