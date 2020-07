Jacinda er New Zealands mest populære leder i årtier

Et blodigt terrorangreb, et dødeligt jordskælv og senest en alvorlig pandemi i form af coronavirusset har ramt landet på hendes vagt.

Alle tre kriser har Ardern ledet New Zealand igennem med bravur, lyder dommen fra både politiske tilhængere og adskillige modstandere.

Særligt coronakrisen får hun ros fra alle sider for at have håndteret hurtigt og effektivt. Den indsats betød, at New Zealand var et af de første lande i verden, der kunne åbne op igen efter nedlukning.

Meningsmålinger viser, at 92 procent af befolkningen i New Zealand bakker op om hendes coronatiltag. Og 60 procent sagde i en måling i maj, at Jacinda Ardern var deres foretrukne politiker at have siddende på premierministerposten.

Søndag den 26. juli fylder Jacinda Ardern 40 år og kan samtidig fejre, at hun fortsat nyder rekordhøj popularitet.

Meningsmålinger viser, at hun er landets mest populære leder i over 100 år - det er så længe, målingerne er blevet foretaget.

Hun blev valgt ind i New Zealands parlament som 28-årig og var på det tidspunkt den yngste af de folkevalgte.

På en bølge af "Jacinda-mania", som de newzealandske medier kaldte fænomenet, blev den politiske komet med den karismatiske personlighed premierminister som 37-årig. Dermed blev hun den yngste kvindelige regeringsleder i verden.

Det skete et halvt år efter, at hun enstemmigt var blevet valgt til posten som partileder i Labour som den yngste nogensinde.

Med Jacinda Ardern ved roret gik Labour markant frem og sikrede sig regeringsmagten i 2017.

Den 15. marts 2019 blev hun også kendt internationalt, da Christchurch blev ramme om et terrorangreb. En bevæbnet mand angreb to moskéer i storbyen. Han dræbte 51 mennesker og sårede 49 andre.

Med tørklæde om håret besøgte premierministeren ofrenes familier i Christchurch og blev især kendt for et foto, hvor hun omfavner et medlem af byens muslimske trossamfund.

Og Jacinda Ardern blev igen rost for sin håndtering af krisen.

Ikke mindst, da hun blot en måned efter terrorangrebet fik vedtaget et forbud mod de fleste semiautomatiske våben. Kun ét af de 120 medlemmer af parlamentet stemte ikke for den nye lov.

Jacinda Ardern er forlovet med tv-værten Clarke Gayford, og parret fik i 2018 en datter, mens hun var premierminister.