Italiens største filmdiva fylder 85

Italienske Sophia Loren er et ikon af de helt store. Hendes status som old school sexsymbol fra en fjern glamourøs tid overstråler hendes karriere som skuespiller. Også selv om hun ikke var dårlig til det heller.

Hun fylder 85 år 20. september og er fortsat aktiv trods den høje alder.

Efter næsten ti års pause indspillede hun i 2018 med sønnen Edoardo Ponti i instruktørstolen filmen "The Life Before Us" med Loren som en gammel dame i kørestol, som bruger sin tid på at hjælpe børn af prostituerede.

Hun debuterede i en lille statistrolle i den berømte storfilm "Quo Vadis" om Rom under kejser Nero.

Hendes internationale berømmelse tog fart i slutningen af 1950'erne i forbindelse med en række Hollywood-film, hvor hun spillede over for store mandlige navne som Cary Grant og Anthony Perkins.

Et højdepunkt i karrieren var en Oscar som bedste skuespillerinde for hendes medvirken i filmen "Two Women" - på dansk vist under den malende titel "Huntigeren" - om en kvinde, der forsøger at beskytte sin datter mod krigens rædsler.

Det var første gang, at statuetten blev uddelt for en præstation i en ikke-engelsksproget film.

Siden har hun også kunne sætte blandt andet en Grammy, fem Golden Globes and æresoscar fra 1991 på hylden.

Sophia Loren voksede op under fattige kår i en forstad til Napoli som Sofia Villani Scicolone. Allerede som 14-årig førte en skønhedskonkurrence hende dog over i skuespillets verden.

Blot 15 år gammel mødte hun filmproducenten Carlo Ponti, som var 22 år ældre og satte skub i hendes karriere.

Syv år senere blev de gift, selvom Ponti allerede var gift. På grund af italienske regler kunne Ponti ikke blive skilt, og for at undgå anklager om bigami måtte ægteskabet i 1962 annulleres.

I 1965 lykkedes det dog for Ponti at blive skilt fra sin kone i Frankrig, og året efter giftede han og Sophia sig igen. Ægteskabet varede til 2007, hvor Ponti døde.

Filmen sidste år var ikke den første med sønnen Edoardo, som hun flere gange har samarbejdet med.