It-provo med penge på lommen

Det er som at gribe om et stykke vådt sæbe at beskrive John McAfee.

John McAfee har en tendens til at provokere. Coronakrisen er faldet lige ned i hans turban.

McAfee er en velhavende mand.

Han blev født i 1945 på en amerikansk militærbase i Storbritannien. Britisk mor, amerikansk far.

I 1980'erne grundlagde han et it-firma i eget navn, og det udviklede det første kommercielle antivirusprogram, McAfee.

Det gjorde ham rigtig velhavende. Han er ikke i firmaet mere, men har i årenes løb skabt en lang række andre it-firmaer.

Og han har sideløbende gjort opmærksom på sig selv på andre områder.

I 2012 slog han sig ned i Belize i Mellemamerika. Her ville myndighederne en overgang tale med ham i forbindelse med drabet på hans nabo.

McAfee blev senere fundet i Guatemala, hvor han søgte politisk asyl.

Men her sendte myndighederne ham til USA.

Belize-myndighederne rejste aldrig anklager mod ham.

Tidligere i år erklærede han, at han ville stille op til USA's præsidentvalg.

Nyhedsbureauet AFP talte med ham på hans yacht, der lå ved Cuba.

Han påstod, at han ikke havde betalt skat i USA i otte år, at FBI var efter ham, og han noterede sig ironien i, at han var efterlyst af den stat, han ville være præsident for.

Nu bor han i Tyskland. I den seneste måneds tid er han igen dukket op i medierne.

Han erklærede pludselig på Twitter, at han var blevet anholdt af lufthavnspolitiet i Oslo.

Det skete ifølge ham selv, fordi han havde taget et par dametrusser på hovedet i stedet for et mundbind, som der på grund af coronavirus er krav om, at man skal bære i lufthavne.

Det nægtede han, og så blev han anholdt.

Senere sagde han, at anholdelsen var sket i en tysk lufthavn.

Så var han pludselig alligevel ikke blevet anholdt. Han var blevet afvist og bedt om at tage et mundbind på.

Senere i august var han der igen. På Twitter hævdede han, at han slikker skosåler og håndtag på indkøbsvogne, og coronavirus bider bare ikke på ham.

For i hele sit liv har han slikket sådanne steder. På denne måde får man et immunforsvar, som er i top.

Siger altså John McAfee.