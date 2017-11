It-problemer på valgsteder giver ekstra ventetid

- Det betyder dobbelt arbejde for de valgtilforordnede på valgstedet, men der er ikke nogen sikkerhedsbrist forbundet med det, lyder det i pressemeddelelsen.

For vælgerne betyder det, at der måske kan opstå lidt ventetid for at stemme.

It-problemer har også drillet i Ringsted, hvor teknikken ved valgbordene ved valgstedet i Ringsted Kongrescenter ikke var klar til tiden, skriver TV2 Øst.

Det betød, at de første borgere først kunne stemme klokken 08.14 - altså knap et kvarter efter at valgstederne var åbnet. På det tidspunkt stod der mere end 100 mennesker i kø.

Ifølge Ekstra Bladet er der også et teknisk nedbrud i et system til registrering af valgkort på Guldberg Skole på Nørrebro i København.

Her skulle der være så lange køer, at flere vælgere har forladt stedet uden at stemme.

Omkring klokken ni skulle de fleste valgborde dog være kommet op at køre igen.