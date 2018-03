It-leder i Region Sjælland dømmes for bestikkelse

Den daværende it-supportchef modtog rejser til Rom og Edinburgh og er blevet idømt 60 dages fængsel. Straffen er gjort betinget af, at han udfører samfundstjeneste i 80 timer.

En ansat i Region Sjælland er blevet kendt skyldig i at lade sig smøre af it-selskabet Atea.

Dommen er afsagt af Retten i Glostrup og kan smitte af på den kommende afgørelse i den store Atea-sag.

Her er blandt andre Rigspolitiets tidligere it-direktør under anklage sammen med to andre offentligt ansatte.

Den store sag drejer sig om rejser til Dubai for at se Formel 1-løb, ligesom der var ekstra luksus på ture til Las Vegas og andre steder. Desuden nød de offentligt ansatte gastronomi på Era Ora, Søllerød Kro, Geranium, The Paul og andre restauranter.

Den netop afgjorte sag er blevet udskilt fra den store. Den 51-årige it-supportchef og hans hustru fik betalt rejser til Skotland og Italien. Selve bestikkelsen løber op i cirka 24.000 kroner.

De penge, som Atea brugte til at betale middage og rejser med, tilhørte i virkeligheden Region Sjælland selv. De stod imidlertid parkeret hos Atea på en særlig konto som en bonuspulje. Her indsatte Atea cirka halvanden procent af de køb, Region Sjælland foretog.

Netop af den grund har forsvarerne i den store Atea-sag sagt, at anklagen om bestikkelse ikke holder juridisk. Regionens ansatte nød jo blot godt af regionens egne penge. Man kan ikke blive bestukket af egne midler, er det blevet sagt.

Imidlertid har Retten i Glostrup godkendt Bagmandspolitiets tiltale om, at der var tale om bestikkelse. Det var Atea, der forvaltede pengene på kontoen.

Retten har også kendt it-supportchefen skyldig i underslæb, idet Region Sjælland mistede penge, som man havde til gode hos Atea, på rejserne. Den 51-årige har modtaget dommen.

I den store sag er der retsmøder i to weekender i april og maj, hvor anklagere og forsvarere vil holde deres afsluttende indlæg.

Atea er tiltalt for at have bestukket ansatte i regionen og i Rigspolitiet igennem flere år. De anklagede forlanger frifindelse.