It-koks giver lang ventetid hos lyntestudbyder i Hovedstaden

Virksomheden Copenhagen Medical har 42 teststeder i Region Hovedstaden, og de er fredag alle ramt af it-problemer, som betyder, at alt skal registreres manuelt. Der kan derfor opstå kø og ventetid, så skal du ikke bruge din test fredag, opfordres du til at følge med på Copenhagen Medicals hjemmeside og vente med at blive testet, til systemet fungerer igen. (Arkivfoto)

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix