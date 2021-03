It-forening kalder nyt forslag fra Hækkerup for total-registrering

Tirsdag fortalte justitsminister Nick Hækkerup (S), at regeringen har lavet en skitse til en ny lov om hvilke data fra mobiltelefoner, som teleselskaberne skal gemme.

Regeringer lægger ifølge It-politisk Forening op til at gemme løbende oplysninger om alle mobiltelefoners lokation og dermed en massiv udvidelse af overvågningen i Danmark.

Selv præsenterede han skitsen som en svækkelse af politiets efterforskningsarbejde, men nødvendig for at leve op til kendelser fra EU-Domstolen.

Ifølge It-politisk Forenings formand, Jesper Lund, har ministeren dog groft undersolgt hvilken overvågning af borgerne, som forslaget indeholder.

- Justitsministeren vil have også til at tro, at han indskrænker logningen. Men i virkeligheden foreslår han en række markante udvidelser af logningen, siger han.

Det handler særligt om hvilke oplysninger fra vores mobiltelefoner, som regeringen vil pålægge teleskaberne at gemme, forklarer Jesper Lund.

I dag skal teleskaberne gemme oplysninger om aktivitet fra mobiltelefonerne. Det kan være sms-beskeder og opkald.

Her skal teleselskaber blandt andet gemme oplysninger om, hvor mobilen befandt sig, da aktiviteten fandt sted.

- I den nye plan skal teleselskaberne forpligtes til at gemme maste-oplysninger fra ikke-aktive mobiltelefoner i et år, siger Jesper Lund.

- Det vil sige, at 24 timer i døgnet vil det blive registreret - eksempelvis hvert femte minut - hvilken mast din telefon er tilknyttet.

- Det vil være en total-registring af, hvor du har været, hvilke sociale miljøer du frekventerer, og hvordan du bevæger dig rundt i det offentlige rum.

- Det er en meget omfattende overvågning af os alle sammen.

Lovskitsen indeholder også ændringer af, hvornår politiet må bede teleselskaberne om de oplysninger, som de er pålagt at gemme.

Ifølge Justitsministeriet må registreringerne ikke anvendes som bevismaterialer i sager om almindelig kriminalitet. Der er dog ikke en afgrænsning af almindelig og grov kriminalitet.