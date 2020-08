It-fejl sætter tidligt stop for fredagens coronatest

Sundhedsdatastyrelsen håber, at der fra lørdag igen kan blive testet for covid-19, skriver DR.

Fredag klokken 16 var det slut med at få taget coronatest. Landets testcentre måtte på grund af en it-fejl lukke før tid. Det skriver DR.

Vibeke van der Sprong, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen, fortæller, at det er en fejl i noget bagvedliggende it.

Det har betydet, at borgernes cpr-numre ikke har kunnet blive slået op i it-systemet.

- Vi har en forventning om, at det kommer op at køre i løbet af aftenen, så der kan tages coronatest fra i morgen, siger hun først på aftenen til DR.

Fejlen skyldes et problem hos den eksterne it-leverandør og har også betydet, at læger ikke har kunnet udstede elektroniske recepter.

Det tekniske nedbrud har betydet, at Lægemiddelstyrelsen er gået over til en nødprocedure for udlevering af receptpligtig medicin, hvor der midlertidigt er dispensation for kravet om elektronisk recept.

Men der har ikke været melding om nogen særlig procedure for coronatest fredag aften.

Fejlen er dog først på aftenen fundet og er ved at blive fikset.

- Der er et hul, og det går den rigtige vej. Men fejlen er ikke rettet endnu, og det påvirker Det Fælles Medicinkort.

- Her har man ikke kunnet se borgeres ordinerede medicin, og nogle hospitalers opslag i cpr-numre har også været påvirket, siger Vibeke van der Sprong til Ritzau.

Det er forventningen, at fejlen bliver rettet i løbet af aftenen fredag, så danskerne kan blive testet lørdag.

Landets testcentre holder åbent fra klokken 09 til 17 alle ugens dage og har altså fungeret det meste af fredagen.

Flere ser ud til at måtte gå forgæves i lufthavnen, hvor testcenteret er åbent fra klokken 06 til 24.

Det er ikke oplyst, om it-fejlen betyder, at også svar på tidligere udtagne coronatest forsinkes eller ikke kan skaffes.