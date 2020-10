It-ekspert: Ved menneskelige fejl kan mails slettes for altid

Med menneskelige fejl og uskarpe procedurer er det teknisk muligt at slette en kæmpe bunke mails ved et uheld og ikke have mulighed for at genskabe dem.

Vurderingen kommer, efter at en lang række sendte mails fra ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) er blevet slettet.

Styrelsen bruger en Microsoft-løsning til e-mail og har forklaret, at der er sket to fejl.

En ansat først kom til at ændre, at sendte mails kun skulle gemmes i 30 dage i stedet for altid.

Den anden fejl opstår, da der viser sig at være en tidsbegrænsning på backuppen, som kun gælder 14 dage - og ikke 30 dage som forventet.

- Det virker umiddelbart plausibelt, at man har begået en række fejl oven på hinanden, siger Peter Kruse.

- Når man har valgt en løsning som Microsoft, der ligger decentralt i skyen, så er en ulykke som det her mere kritisk, end hvis man havde haft det liggende inde i huset, siger han.

Peter Kruse vurderer, at sagen bør give anledning til at gennemgå procedurerne for at undgå gentagelser.

- Man skal have nogle producerer om, hvem der gør hvad. Og så skal man lave nogle regler om, hvor længe ens backup skal være gældende - og være skarp på, hvem der har rettigheder til at lave rettelser og ændringer, siger Peter Kruse.

Han vurderer desuden, at Sundhedsdatastyrelsen bør overveje at lave en løsning, hvor den har en ekstra backup liggende.

Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, kalder det "belejligt", at mailsene er blevet slettet på et tidspunkt, hvor man er ved at undersøge grundlaget for regeringens beslutninger under coronaudbruddet.

Sundhedsdatastyrelsen har understreget, at der er tale om fejl.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, kalder Lauritzens bemærkning "grænseoverskridende og vanvittig".

Sundhedsdatastyrelsen er i øjeblikket ved at forsøge at genskabe de slettede mails, men ved ikke, hvor meget det er muligt at hente tilbage.