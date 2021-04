Isvinter fik Voldborg til at elske vejret

Men Voldborg, som senere blev mere kendt som vejrvært, gjorde sig allerede dengang bemærket. Han meldte nemlig, at der lokalt var orkan. Det var uhørt, at DMI meldte stormvarsler ud på den måde.

Men Voldborgs stormvarsel sikrede, at medierne hurtigt rapporterede om stormen.

Henrik Voldborg vidste allerede som tiårig, at han ville være meteorolog. Han har tidligere fortalt, at det var en hård isvinter i 1947, som gjorde ham fascineret af vejret.

Den 7. april fylder den folkekære vejrvært og meteorolog 85 år.

Han blev uddannet som matematisk-fysisk magister fra Københavns Universitet i 1961 og blev to år senere ansat på Meteorologisk Institut og Danmarks Radio.

Henrik Voldborg var vejrvært i to år, indtil DR fik værterne til at læse vejrudsigterne op i stedet for meteorologer.

Han har tidligere fortalt til Kristeligt Dagblad, at den værste fejl, han nogensinde så en journalistvært begå, var i 1978.

Her havde Henrik Voldborg forudsagt den værste snestorm nogensinde i Sønderjylland. Men værten havde kun tid til at læse vejrudsigten op for Nordjylland, og her var der ingen sne.

I 1988 kunne Voldborg igen træde ind i værtsrollen, da DR ville lave vejrudsendelser.

Grunden til, at DR henvendte sig til DMI og efterlyste en meteorolog, var, at man havde hørt, at den nye, konkurrerende tv kanal, TV2, ville satse på vejrudsendelser.

DR var til at starte med ikke interesseret i Voldborg som vært. De ville hellere have nogen, der var yngre.

Det slog dog ikke Henrik Voldborg ud, og han ansøgte alligevel. DR endte da også med at vælge ham. Han var vejrvært indtil han gik på pension i 2001.

Henrik Voldborg blev kendt som den smilende og altid rare vejrvært i farvestrålende sweatre.

Sweatrene havde altid noget med vejret at gøre. Blandt andet har Voldborg en sweater, der viser, hvordan vejrsystemet for orkanen i 1999 så ud.

Henrik Voldborg havde egentligt fri, den dag orkanen ramte i 1999, men han tog på arbejde alligevel, fordi det var så spændende.

Ud over interessen for vejret spiller han også cello.

Han er gift med belgieren Anne Marie. Parret har fire børn sammen.